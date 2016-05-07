В Полтаве на открытие памятника Мазепе пускают по паспортам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила волонтер Наталия Гранчак. По ее данным, документ, удостоверяющий личность владельца и подтверждающий гражданство, необходимо предъявить для того, чтобы избежать неудобств во время торжеств по случаю открытия памятника.

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«Возьмите с собой, пожалуйста, паспорта. Лучше всего приходить с 12:00, чтобы пройти контроль вовремя и попасть на Соборную площадь», - заявила волонтер.

В Полтавской областной госадминистрации УНИАН подтвердили, что пропуск к памятнику проходит по паспортам и через рамку металлоискателя.

В ОГА отметили, что на церемонию открытия, которая состоится в 14.00, приглашены многочисленные гости, включая президента Петра Порошенко.

Также на открытие памятника пригласили третьего президента Украины Виктора Ющенко; предстоятеля УПЦ КП, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, вице-премьера Вячеслава Кириленко, архитектора памятника Виктора Шевченко, скульпторов Николая и Назара Беликов и других.