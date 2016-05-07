В Берлине украинские ветераны приняли участие в торжественных мероприятиях ко Дню памяти и примирения
В Берлине на торжественных мероприятиях ко Дню памяти и примирения, который отмечается во всей Европе 8 мая, к украинским ветеранам присоединились немецкие дипломаты и местные власти.
Об этом посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник сообщил в Twitter.
"В Берлине начали торжества ко Дню памяти и примирения совместным возложением венков к мемориалу в Тиргартене. Закрепляем в ФРГ новую традицию празднования 8 мая с руководством МИД, властей Берлина и Бранденбурга, дипломатическим корпусом. Главные участники церемонии почтения памяти украинских жертв Второй мировой войны в Берлине - наши ветераны", - заявил Мельник.
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В этой связи украинский дипломат отметил, что в Берлине царит фантастическая атмосфера праздника Победы. Мельник поблагодарил многочисленным немецким гостям, дипломатам и украинской общине.
Также посол сообщил, что в посольстве украинским ветеранам вручили медали от президента Украины Петра Порошенко "70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков".