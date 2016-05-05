В ГПУ объяснили, почему ходатайство о продлении Ефремову меры пресечения не рассмотрено

Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В ГПУ напомнили, что Главным следственным управлением Генпрокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывших народных депутатов Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в фальсификации результатов голосования народных депутатов Украины 16 января 2014 года с целью противоправного принятия Верховной Радой Украины законов, направленных на препятствование проведению мирных акций протеста, за которые на самом деле проголосовало меньшинство от необходимого количества голосов депутатов. В обществе эти законы получили название «диктаторские».

20 октября 2015 года обвинительный акт по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины в отношении Ефремова, Гордиенко и Стояна направлен в Печерский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

«В то же время до сих пор подготовительное судебное заседание в уголовном производстве так и не начато. Вследствие чего не рассмотрено ходатайство прокурора о продлении Ефремову меры пресечения», - сказано в сообщении.

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В ведомстве объяснили, что после начала судебного разбирательства производства Генеральной прокуратурой в очередной раз будет заявлено ходатайство о возложении на Ефремова процессуальных обязанностей и применении электронного браслета.

Вместе с тем в Генпрокуратуре напомнили, что против Ефремова действует мера пресечения – залог. «Согласно требованиям УПК Украины, залог является бессрочным мерой и может быть отменен исключительно по решению суда, поэтому утверждение о том, что в отношении Ефремова не избрана мера пресечения является безосновательным», - добавили в Генпрокуратуре.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля начальник Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что в Генпрокуратуре считают, что суд намеренно затягивает с рассмотрением дела Ефремова, который обвиняется в фальсификации голосования за «диктаторские законы» 16 января 2014 года.

26 февраля Печерский райсуд Киева отказался принимать к рассмотрению уголовное производство в отношении «дикторских законов» и решил передать дело для определения подсудности в апелляционный суд.