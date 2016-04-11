Луценко уже готов рассмотреть предложение о должности генпрокурора, но с условием

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал во время брифинга.

Он отметил, что действующее законодательство не позволяет ему быть кандидатом в генпрокуроры. "Когда мне задали вопрос: а если законодательство будет изменено, готов ли ты, я сказал, что я не хочу, но готов", - сказал депутат.

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В то же время, отметил он, если было бы официально сформировано предложение президента о выдвижении его кандидатом, и депутаты нашли бы возможным внести изменения в законодательство, то он "готов рассмотреть такое предложение".

"Сам не прошусь и не хочу. Говорю это откровенно и искренне", - сказал Луценко.

Парламентарий пояснил, что речь идет о "квалификационных изменениях", ведь сейчас закон для этой должности требует юридического образования и 10 лет юридической деятельности в правовой плоскости.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада отправила генерального прокурора Виктора Шокина в отставку 29 марта, а уже 3 апреля президент Петр Порошенко его уволил.

И.о. генпрокурора до момента избрания нового главы ведомства был назначен первый замгенпрокурора Юрий Севрук. Впрочем, если говорить о дальнейших перспективах Севрука на должности генпрокурора, сам он заявил, что не получал предложений возглавить Генпрокуратуру в будущем.

В то же время готовность стать новым генпрокурором выразил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. О каких-либо официальных предложениях Горбатюку на данный момент неизвестно, однако еще до увольнения Шокина в Раде начался сбор подписей за назначение Горбатюка новым генпрокурором.

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Что касается кандидатуры Луценко на этот пост, то такая возможность обсуждалась еще с осени прошлого года. В феврале-марте 2016 года к этому вопросу снова вернулись.

В свою очередь его супруга, народный депутат от БПП Ирина Луценко заявляла, что Юрий Луценко не может претендовать на пост главы ГПУ, поскольку не имеет юридического образования. Однако в СМИ появилась информация, что почва для утверждения Луценко все-таки готовится. В частности, речь шла о разработки проекта изменений в закон "О прокуратуре", позволяющий возглавить ее политику, не имеющему юридического образования и соответствующего стажа.