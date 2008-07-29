Тимошенко: мы не так богаты, чтобы латать дыры

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО потребовала от Министерства экономики в течение двух недель подготовить генеральный план ликвидации последствий стихии, в результате которой пострадало шесть областей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Ивано-Франковске на совещании с представителями местных властей пострадавших областей.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что генплан должен быть составлен на базе предоставленной регионами информации о разрушениях в регионах.

Прежде всего, в генплан должны войти разрушенные дороги общегосударственного и местного значения, разрушенные мосты, объекты газо- и электроснабжения, а также объекты социального назначения.

Также отдельной статьей в генплане должно быть выделено реформирование водного хозяйства.

Она подчеркнула, что генплан должен быть готов для утверждения Кабмином через две недели.

Обращаясь к местным властям, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что все ремонтные и восстановительные работы должны производиться очень качественно.

«Мы не настолько богаты, чтобы латать дырки», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что все работы должны производиться с учетом повтора подобной ситуации в будущем и с достаточным запасом объема прочности.

Кроме того, она призвала представителей органов местной власти честно относиться к выделяемым деньгам, «чтобы не было украдено ни копейки».

Она подчеркнула, что централизовано не будет закупаться ничего – ни стройматериалы, ни другая техника или оборудование, необходимые для ликвидации последствий стихии, все необходимое будут закупать местные власти за выделенные средства. Причем она поручила местным властям прямо сейчас, до поступления средств, искать поставщиков необходимых материалов.

Также премьер призвала органы местной власти не затягивать работы по возобновлению газо- и энергоснабжения пострадавших регионов и подключать газ и электричество в районах там, где они были отключены, сразу же как только возникнет такая возможность.

Кроме того, она обратилась к министрам и другим членам правительства с просьбой выходить на связь с представителями местной власти по первому их запросу.

Она отметила, что если у нее появится информация о том, что кто-то из госчиновников по неуважительной причине отказался выйти на связь с представителем местной власти пострадавших областей, тот этот чиновник будет уволен в течение 24 часов.

В связи с этим Ю.ТИМОШЕНКО попросила министров и их заместителей, сопровождающих премьера в поездке, в конце своих выступлений назвать номера телефонов для связи, что они и сделали.