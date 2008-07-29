Местности в 6 областях объявлены зонами чрезвычайной ситуации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ (№ 682/2008), которым объявил отдельные местности в Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях, которые пострадали в результате катастрофического паводка 23-27 июля, зонами чрезвычайной экологической ситуации.

Текст указа размещен на официальном сайте Президента.

Зонами чрезвычайной экологической ситуации определенные указом местности объявляются со дня вступления в силу документа на срок девяносто дней.

Этим же указом В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины:

- обеспечить выделение дополнительных финансовых и других материальных ресурсов, достаточных для нормализации экологического состояния и возмещения нанесенного стихийным бедствием ущерба, решить в установленном порядке вопрос размещения соответствующего дополнительного государственного заказа на поставку необходимой продукции;

- установить жесткий контроль за целевым использованием финансовых и материальных ресурсов, которые выделяются для выполнения работ по нормализации ситуации в зонах чрезвычайной экологической ситуации.

Кроме того, вместе с Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областными государственными администрациями правительство должно:

- обеспечить в сжатые сроки ликвидацию последствий стихийного бедствия, в том числе проведение аварийно-спасательных, ремонтных, строительных работ для восстановления, строительства жилых домов, восстановления транспортной сети, мостов, линий связи, систем энерго-, газо- и водоснабжения, других систем жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сооружений и коммуникаций, нарушенных сельскохозяйственных угодий, организовать проведение в полном объеме и в определенные сроки противопаводковых работ;

- обеспечить население продуктами питания, питьевой водой, предметами первой необходимости, необходимой медицинской помощью и медикаментами, организовать расселения граждан, жилье которых пострадало от стихийного бедствия, до приведения жилья в пригодное для проживания состояние;

- обеспечить своевременную доставку в населенные пункты, которые пострадали от стихийного бедствия, продуктов питания, необходимой одежды;

- обеспечить осуществление эффективных медицинских и санитарно-противоэпидемических мероприятий в зонах чрезвычайной экологической ситуации, проведение необходимых работ по предоставлению ветеринарной помощи;

- создать надлежащие условия для работы и проживания работников, привлеченных к выполнению восстановительных работ в зонах чрезвычайной экологической ситуации, и обеспечить соответствующую оплату их труда;

- осуществить меры по обеспечению безотлагательного оздоровления и психологического восстановления населения, в первую очередь детей, с территорий, которые пострадали от стихийного бедствия, в оздоровительных заведениях, в том числе перевозку населения к местам оздоровления и в обратном направлении;

- обеспечить безотлагательное возобновление работы заведений здравоохранения, дошкольных учебных заведений, а также заведений ветеринарной медицины;

- обеспечить возобновление до уровня безопасности эксплуатации и в случае необходимости строительство школьных зданий, объектов социально-культурной сферы, административных домов, объектов транспортной инфраструктуры;

- обеспечить предоставление материальной помощи пострадавшим гражданам для восстановления надлежащих бытовых условий, в том числе приобретения предметов первой необходимости, мебели, сельскохозяйственного инвентаря, а также домашнего скота и птицы.

Также Кабмин должен осуществлять оперативное и достоверное информирование населения об обстановке в зонах чрезвычайной экологической ситуации, выполнении мероприятий, направленных на ее нормализацию.

Указом предлагается органам местного самоуправления Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей выделить дополнительные финансовые и другие материальные ресурсы для преодоления последствий стихийного бедствия и предусмотреть во время утверждения местных бюджетов на 2009 год средства, необходимые для финансирования противопаводковых и противооползневых мер, отселения граждан с опасных территорий, выполнение других мероприятий на территориях, пострадавших от стихийного бедствия.

В свою очередь Министерство внутренних дел Украины вместе с соответствующими местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления должно обеспечить усиленную охрану общественного порядка, строгое соблюдение законодательства по защите личных и имущественных прав граждан, охрану их жизни и здоровья, а также охрану и сохранение имущества предприятий, учреждений и организаций в зонах чрезвычайной экологической ситуации.

Указ вступает в силу одновременно с вступлением в силу Закона Украины о его утверждении (как сообщал УНИАН, на четверг, 31 июля назначена внеочередная сессия Верховной Рады, которая должна рассмотреть вопрос о преодолении последствий стихийного бедствия).

Перечень местностей, которые объявляются зонами чрезвычайной экологической ситуации, размещен в дополнении к указу на сайте главы государства.