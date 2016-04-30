Нацгвардия привлекла к охране порядка в Одессе на майские праздники 400 бойцов и подготовила мощные резервы

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии. Кроме того, согласно сообщению, дополнительно, в случае осложнения оперативной обстановки и возникновения нештатных ситуаций, в Национальной гвардии созданы мощные резервы, которые при необходимости будут привлечены для стабилизации обстановки.

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"Основная задача гвардейцев - не допустить срыва праздников, проявлений терроризма и провокаций со стороны радикально настроенных лиц и организаций", - подчеркнули в пресс-службе НГУ, отметив, что всего к охране общественного порядка во время майских праздников в Одессе планируют привлечь около 2, 5 тыс. правоохранителей.

Сегодня на Куликовом поле состоялся торжественный развод на службу с участием всех подразделений, которые будут привлечены на службу, подчеркнули в Нацгвардии.