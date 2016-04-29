В Одессе 2 мая на Куликовом поле установят металлоискатели

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

«В целях обеспечения безопасности, вход на Куликово поле в этот день будет возможен только через металлоискатели (рамки). Все граждане, желающие пройти на Куликово поле, будут проходить через рамки. Просьба к гражданам, которые будут прибывать на Куликово поле, отнестись с пониманием к мерам безопасности и соблюдать все необходимые правила», - сказал Лорткипанидзе.

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По его словам, с 30 апреля по 10 мая весь личный состав полиции Одесского гарнизона переведен на усиленный режим работы. Полицейские будут нести службу по охране общественного порядка во всех районах города. Всего в эти дни будут задействованы свыше 3 тыс. правоохранителей, из которых до 1,5 тыс. - из других регионов Украины. В настоящее время улицы Одессы патрулируют около 100 бойцов полка «Азов» Национальной гвардии.

Также генерал полиции обратился к общественным и политическим организациям с просьбой не использовать дату 2 мая в личных и политических интересах, не создавать провокаций и строго соблюдать порядок.

«У нас налажено взаимодействие всех силовых структур. Работа в эти дни будет особенно организованной и эффективной. Поэтому любые нарушения общественного порядка будут строго пресекаться в рамках закона», - акцентировал руководитель главка.

Он также отметил, что на въезде в Одессу, на улицах города и в районах области проводится усиленное патрулирование.

По его словам, состоялась встреча руководства главка Нацполиции и управления СБУ в области с представителями патриотических организаций и Куликова поля.

По результатам встречи стороны пришли к соглашению на предмет ношения георгиевской ленты.

«Георгиевская лента вызывает недовольство многих граждан. Ее ношение можно расценивать, как попытку провокации, потому что, надевающий ее человек, знает, что это вызывает недовольство. Мы предупредили и они (представители Куликова поля – УНИАН) обещали, что не будут надевать георгиевскую ленту. Этой согласованности мы достигли», - отметил Лорткипанидзе.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.