В ОБСЕ рассчитывают, что на Донбассе установится постоянный режим тишины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы.

Читайте такжеВ ОБСЕ констатировали отсутствие договоренности об освобождении заложников перед Пасхой

"Сегодня все участники рабочей группы (по вопросам безопасности - УНИАН) поддержали идею дополнительных усилий для обеспечения полного и неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, особенно в связи с наступающими Пасхой и майскими праздниками", - заявил Сайдик.

"Я хочу дополнить, что я надеюсь на то, чтобы этот режим приобрел постоянный характер - не ограниченный по времени", - сказал Сайдик.

Как сообщалось, сегодня контактная группа договорилась о прекращении огня на Донбассе с 30 апреля.