В Минске договорились о "режиме тишины" на Донбассе с 30 апреля - ОБСЕ

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что участники контактной группы поддерживают намерение сторон обеспечить режим тишины с 30 апреля. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам сегодняшнего заседания контактной группы.

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"Хочу с удовлетворением отметить тот факт, что контактная группа на сегодняшнем заседании договорилась о следующем заявлении: "...Трехсторонняя контактная группа и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины приветствуют решимость всех участников Минского процесса обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня с наступлением Пасхи и майских праздников, которое вступит в силу в субботу, 30 апреля, с полуночи", - сказал Сайдик.

В этой связи спецпредставитель ОБСЕ заявил: "Договорено, что соответствующее распоряжение о полном соблюдении режима прекращения огня будет доведено до всех ответственных лиц на местах".

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"Также подтверждено, что будут приняты необходимые шаги для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ", - сказал Сайдик.