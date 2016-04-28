Во Львове прошел традиционный парад вышиванок в честь дивизии СС "Галичина" (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции приняли более 200 активистов общественных организаций, преимущественно молодежь, которые были одеты в вышиванки, некоторые в камуфляжную форму.

Мероприятие проходило без партийной символики. Несмотря на то, что акция была анонсирована как молчаливое шествие, началась она с возложения цветов к памятнику Степану Бандере и скандирования «Дивизия «Галичина» – герои Украины!», «Наша земля – наши герои!» после чего участники с развернутым многометровым транспарантом с надписью «Не угаснет пламя славы» во главе колонны, прошли по центру города к памятнику Тарасу Шевченко.

Несмотря на анонсированные заявления о возможных провокациях, акция прошла без нарушений общественного порядка.

14-я гренадерская дивизия Ваффен СС «Галичина» - подразделение в составе немецких войск, существовавшее в 1943-1945 годах и укомплектованное из украинцев. С 19 апреля 1945 года подразделение получило новое название — 1-я Украинская Дивизия УНА.