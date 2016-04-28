В РФ следователи начали вызывать на допрос читателей Библиотеки украинской литературы

Об этом УНИАН сообщил источник, знакомый с ситуацией. "На днях вызвали на допрос пожилого читателя, хотя нам не сообщили, кого конкретно", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, на совещании в московской Библиотеке иностранной литературы было озвучено, что на её базе планируется создать Украинский центр.

"Фонды Библиотеки украинской литературы хотят передать в этот украинский центр, который создадут при Библиотеке иностранной литературы. Таким образом, избавятся от сотрудников БУЛ и освободят здание от книг. Опять все упирается в "площади", - сказал он.

При этом собеседник УНИАН отметил, что Библиотека иностранной литературы закрыла Турецкий культурный центр, как только у РФ возник конфликт с Турцией.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в Библиотеке украинской литературы заявили, что российские следователи разыскивают читателей этой библиотеки, которые брали книги о Голодоморе и истории Украины. Согласно запросу, следователи требуют предоставить анкетные данные читателей, которые брали книги 18, 8 и 6 лет назад. Следователи разыскивают читателей, которые брали книги «Ментальность орды», «Україна або смерть», «Голод в Україні».

Ранее, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошел обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск прошел дома у директора билиотеки Наталии Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест сроком на два месяца. Следователи заявили, что она якобы распространяла среди посетителей библиотеки «экстремистскую литературу».

14 декабря 2015 года прошли обыски у трех сотрудников библиотеки.

Позже суд продлил срок домашнего ареста Шариной до 28 апреля.

31 марта против нее открыли второе уголовное дело - ее обвиняют в растрате.