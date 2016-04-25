Следователи просят суд продлить арест директору Библиотеки украинской литературы в Москве – адвокат

Об этом УНИАН сообщил ее адвокат Иван Павлов.

«По делу директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной ситуация следующая: после того, как к обвинению в экстремизме добавилось обвинение в растрате, следователи обратились в Пресненский суд с просьбой продлить домашний арест еще на три месяца», - сказал Павлов.

Он уверен, что собственно, ради продления ареста и затевалось новое обвинение.

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Как сообщал УНИАН, 28 октября 2015 г. в Библиотеке украинской литературы в Москве прошел обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Причем этот факт заметила сотрудница библиотеки Татьяна Мунтян. Также обыск прошел дома у директора Наталии Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест сроком на два месяца. Следователи заявили, что она якобы распространяла среди посетителей библиотеки «экстремистскую литературу».

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14 декабря 2015 года прошли обыски у трех сотрудников библиотеки.

Позже суд продлил срок домашнего ареста директора Библиотеки украинской литературы до 28 января 2016 года. 27 января арест был продлен еще на три месяца - до 28 апреля.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал Шарину политзаключенной.

31 марта против директора Библиотеки украинской литературы в Москве открыли второе уголовное дело - ее обвиняют в растрате.

"Поступила новая информация по делу директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Следственные действия продолжаются уже полгода, и обвинение по 282-й статье (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), очевидно, разваливается, но бастрыкинцы (Следственный комитет РФ возглавляет Александр Бастрыкин – УНИАН) не сдаются: если уж решили «закатать» человека - повод найдется. Подготовлен «прицеп» – обвинение в экономическом преступлении - растрате (ст. 160 УК РФ)", - сказал ее адвокат Иван Павлов.