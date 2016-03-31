Против директора Библиотеки украинской литературы в Москве завели второе уголовное дело

Об этом УНИАН сообщил ее адвокат Иван Павлов.

"Поступила новая информация по делу директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Следственные действия продолжаются уже полгода, и обвинение по 282-й статье, очевидно, разваливается, но бастрыкинцы (Следственный комитет РФ, возглавлямый Александром Бастрыкиным – УНИАН) не сдаются – если уж решили закатать человека, повод найдется. Подготовлен "прицеп" – обвинение в экономическом преступлении - растрате (ст. 160 УК РФ)", - сказал Павлов.

"Эта тактика дает следователям двойной профит: во-первых, отвлекает часть ресурсов защиты от основного обвинения, а во-вторых, дает суду возможность выбирать в надежде на то, что в итоге хоть одно обвинение да сработает", - считает он.

Павлов подчеркнул, что защита будет бороться теперь на два фронта.

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Как сообщал УНИАН, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошел обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск прошел дома у Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест. Следователи заявили, что она якобы распространяла среди посетителей библиотеки "экстремистскую литературу". В отношении Шариной возбудили уголовное дело об экстремизме.

27 января этого года Пресненский райсуд Москвы продлил срок домашнего ареста Шариной до 28 апреля.