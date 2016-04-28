Голливудский актер Орландо Блум приехал на Донбасс: СМИ рассказали о цели визита в Славянск (фото, видео)

Артист побывал в Святогорске, Славянске и Краматорске, передает ТСН.

В Славянске звезда ленты "Пираты Карибского моря" приехал в школу №13, чтобы лично проверить, как идут дела в местном учебном заведении. По словам жильцов, последний год фонд ЮНИСЕФ очень сильно помогает региону. Многие школы получили новую мебель, сантехнику.

На восток Украины Блум приехал без предупреждения, предпочитая сохранить свой визит в тайне.

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После насыщенного дня в Славянске Блум уехал в Краматорск, где посетил местное арт-кафе "Фиеста".

Напомним, в среду, 27 апреля, стало известно, что известный голливудский актер Орландо Блум приехал на подконтрольную Украине территорию Донбасса как посол доброй воли ЮНИСЕФ.