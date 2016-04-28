Голливудский актер Орландо Блум посетил Донбасс (фото, відео)

Актер опубликовал снимки в своем Instagram.

Ученики школы №13 в Славянске взяли у звезды автографы и сделали фото с актером.

#OrlandoBloom According to some fan pics Orlando is now in Ukraine for UNICEF, he was visiting a school in Slavyansk. One Instagram account wrote he will be in Kiev for a week. ❤️ - Фото опубликовано Orlando Bloom ♡ (@orlandcbloom) Апр 27 2016 в 9:10 PDT

Coisa boa vindo por aí! Orlando na missão da UNICEF para a escola 13, Slavyansk! #orlandobloom #unicef Фото опубликовано @orlandobloombr Апр 27 2016 в 8:25 PDT

СМИ утверждают, что Орландо Блум пробудет в Украине еще неделю.

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Напомним, в 2014 году российский актер Пореченков показал террористам свой фильм и пострелял из пулемета боевиков в донецком аэропорту.