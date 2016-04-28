Голливудский актер Орландо Блум посетил Донбасс (фото, відео)
08:54, 28 апреля 2016Общество
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Голливудский актер и посол доброй воли UNICEF Орландо Блум прибыл в Украину и побывал в одной из школ Славянска Донецкой области.
Блум прибыл в Украину / instagram.com/a_senina/
Актер опубликовал снимки в своем Instagram.
Ученики школы №13 в Славянске взяли у звезды автографы и сделали фото с актером.
СМИ утверждают, что Орландо Блум пробудет в Украине еще неделю.
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Напомним, в 2014 году российский актер Пореченков показал террористам свой фильм и пострелял из пулемета боевиков в донецком аэропорту.
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