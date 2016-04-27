"Судья-колядник" Зварич вышел из тюрьмы и написал книгу о правосудии в Украине

В книге, по словам Зварича, рассказывается, в частности, о начале и становлении административной юстиции на территории западной Украины в период 2006-2008 годов, о работе Львовского апелляционного админсуда и его значении в системе правосудия Украины. Автор также изложил свое видение будущего судебной системы Украины.

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Зварич отметил, что эта книга завершает его трилогию "Mein Kampf in Ukraine".

"Банановое правосудие – это уровень современного правосудия в Украине. Ни больше, ни меньше", - отметил он.

"Я хочу достучаться к читателям, чтобы они сами анализировали продукт и имели собственное мнение... В книгах я старался анализировать и предлагать пути... Я считаю, что мой опыт работы в качестве судьи, на административных должностях, пребывание в тюрьмах и чрезвычайно большое количество дел, которые слушаются в судебных институциях, дает мне возможность показать варианты выхода из патовой ситуации в судебной системе Украины", - сказал Зварич.

Он добавил, что сейчас занимается только написанием книг и скоро на свет появится его очередное творение.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело против Зварича было возбуждено в декабре 2008 года – его подозревали в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. Зварич скрывался, но был задержан в марте 2009 года.

В ходе обысков в кабинете и квартирах судьи и его шести коллег правоохранители обнаружили и изъяли 1 млн долларов и 2 млн гривен.

Зварич заявил, что собирался передать деньги, найденные в его кабинете, церкви, чтобы помочь нуждающимся, а деньги, найденные в кабинетах его коллег, по словам Зварича, якобы предназначались на ремонт помещения суда, где он работал. Потом он пояснял, что изъятые деньги ему "засеяли", за что получил прозвище "колядник".

20 сентября 2011 года Оболонский райсуд Киева вынес приговор по делу Зварича. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах.

В январе этого года Зварич вышел на свободу.