Пенитенциарная служба подтвердила освобождение из тюрьмы "судьи-колядника" Зварича

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтСУ) Екатерина Денисюк.

"Это официальная информация. 11 января 2016 года он был освобожден из места лишения свободы на основании постановления Оболонского суда города Киева от 30 декабря 2015 суд", - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении Зварича было возбуждено в декабре 2008 года – он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. Зварич скрывался, но был задержан в марте 2009 года.

В ходе обысков в кабинетах и квартирах судьи и его шести коллег правоохранители обнаружили и изъяли 1 млн долларов и 2 млн гривень.

Зварыч заявил, что собирался передать деньги, найденные в его кабинете, церкви, чтобы помочь малоимущим, а деньги, найденные в кабинетах его коллег, по словам Зварича, якобы предназначались на ремонт помещения суда, где он работал. Потом он объяснял, что изъятые деньги ему "засеяли", за что получил прозвище "колядник".

20 сентября 2011 года Оболонский райсуд Киева вынес приговор по делу Зварича. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах.