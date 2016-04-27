На Николаевщине возмущенные закрытием школ родители ворвались к председателю РГА и напали на него

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Николаевской области, председатель Арбузинской РГА сегодня, 27 апреля, обратился с соответствующим заявлением к правоохранителям.

"Прибыв в кабинет главы РГА, правоохранители увидели группу людей, которые вели себя агрессивно и активно дискутировали с заявителем. Полицейские установили, что конфликт между жителями района и заявителем возник на почве распоряжения о закрытии в населенных пунктах средних школ в связи с малой численностью учеников", - сообщили в полиции.

Родители школьников нескольких населенных пунктов вместе с представителями депутатского корпуса областного и районного советов возмутились, когда председатель райгосадминистрации не вышел к ним на улицу, чтобы поговорить о возникшей проблеме.

"Поднявшись в его кабинет, толпа людей повела себя агрессивно, в результате чего были повреждены одежда потерпевшего и оргтехника", - подчеркнули в ведомстве.

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Следственным отделом начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, исполняющего общественный долг), что наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Правоохранители опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.

Согласно данным на сайте Арбузинской районной власти, местную райадминистрацию возглавляет Александр Палий.