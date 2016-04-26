СМИ рассказали, почему у Шустера забрали разрешение на работу в Украине

Причиной аннулирования разрешения стали "недостоверные сведения в документах" и открытое в связи с этим уголовное производство, сообщает 24tv.ua.

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Как отмечается, адвокаты же утверждают, что производство — это не судимость, и оно не может стать причиной лишения права на работу.

Как сообщал УНИАН, центр занятости аннулировал Шустеру разрешение на работу в Украине.