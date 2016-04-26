СМИ рассказали, почему у Шустера забрали разрешение на работу в Украине
15:44, 26 апреля 2016Общество
9942
Тележурналист Савик Шустер пришел в офис Фонда занятости, чтобы выяснить, почему его лишили разрешения на работу в Украине.
По словам адвокатов, это производство не может стать причиной лишения права на работу / 24tv.ua
Причиной аннулирования разрешения стали "недостоверные сведения в документах" и открытое в связи с этим уголовное производство, сообщает 24tv.ua.
Читайте такжеВ Украине запретили еще более 30 российских фильмов (список)
Как отмечается, адвокаты же утверждают, что производство — это не судимость, и оно не может стать причиной лишения права на работу.
Как сообщал УНИАН, центр занятости аннулировал Шустеру разрешение на работу в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter