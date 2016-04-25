Обвиняемый в государственной измене "азовец" Краснов прекратил сухую голодовку
Глава гражданского корпуса "Азов Крым" Станислав Краснов, которого обвиняют в государственной измене, прекратил сухую голодовку.
Об этом он заявил в понедельник, 25 апреля, во время судебного заседания.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня после госпитализации Краснова в больницу скорой помощи его вернули в зал суда. Врачи пришли к выводу, что Краснов может участвовать в судебном заседании.
Перед этим Шевченковский райсуд дал разрешение на осмотр подозреваемого врачами.
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Шевченковский райсуд Киева завтра в 8:30 продолжит рассмотрение ходатайства о продлении ареста Краснова.
Как сообщал УНИАН, 12 апреля Апелляционный суд Киева признал законным арест Краснова. Заслушав решение суда, Краснов в знак протеста объявил голодовку.