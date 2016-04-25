Полиция расследует проникновение людей в балаклавах в кабинет начальника Волынской таможни в ходе протеста (фото)

Как говорится в сообщении Главного управления полиции в Волынской области, 25 апреля по состоянию на 12 часов около 100 человек перекрыли движение автотранспорта на автодороге М-07 сообщением "Киев - Ковель - государственная граница" в селе Старовойтово Любомльского района за полкилометра от международного автоперехода "Ягодин".

По состоянию на 15:00 движение транспорта на автодороге было восстановлено, однако участники бессрочной акции, ориентировочно 200 человек, переместились к административному зданию Волынской таможни Государственной фискальной службы в селе Рымачи Любомльского района.

Около 20 неустановленных лиц в капюшонах и балаклавах проникли в помещение Волынской таможни ГФС. Мужчины, повредив две двери, прошли в кабинет руководителя таможни. Сотрудники полиции пытались помешать совершению противоправных действий и вынуждены были к двум людям применить специальные средства, надев на них наручники.

Следователи Любомльского отдела полиции открыли по этим фактам уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство), а также по ст.341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.