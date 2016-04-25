На Волыни активисты заблокировали международную трассу, требуя отставки главы ГФС (фоторепортаж)

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Национальной полиции в Волынской области, акция санкционированная, она проходит с 8:15 возле с. Старовойтово в 500 метрах от Международного пункта пропуска «Ягодин». Сначала в акции участвовало 50 человек, а по состоянию на 10:30 было более 100.

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Активисты непрерывно двигаются по пешеходному переходу с плакатами «Банду - вон», «Насиров акция бессрочная. Не услышишь - мы приедем к тебе!», «Позор Насирову», «Насиров! Не хочешь слышать людей - вон из власти».

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По данным полиции, по состоянию на 12:00 движение транспорта на международной трассе полностью заблокировано. За общественным порядком следят 5 работников Любомльского отдела полиции.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из организаторов акции, председатель Волынской областной ОО "Волынские патриоты" Владимир Красуля, активисты требуют отставки главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, который не слышит их требований уволить и.о. начальника Волынской таможни ГФС Александра Шавлака.

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«Мы обращались к председателю фискальной службы Насирову с тем, чтобы он уволил своего ставленника Шавлака. И все напрасно. Никакой реакции. Теперь мы обращаемся к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, президенту Украины Петру Порошенко, чтобы они отреагировали», - заявил активист.

Он также подчеркнул: "Насиров крышует схемы, чтобы на таможне продолжалась коррупция".

По словам Красули, дорога полностью перекрыта, фуры с одной и с другой стороны стоят на несколько километров.

«Очередь в 3 км, пропускаем в обе стороны только "скорые", автомобили с детьми и социальный транспорт", - сообщил председатель общественной организации.

Акция бессрочная, в ней принимают участие почти 400 человек, отметил Красуля.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Луцке представили нового и.о. начальника Волынской таможни Государственной фискальной службы Шавлака, который был назначен приказом ГФС Украины от 14 марта. До этого назначения, с июля 2015 года, он был начальником Черниговской таможни ГФС.

С начала апреля активисты неоднократно блокировали главный офис Волынской таможни ГФС и зоны таможенного контроля и оформления международного пункта пропуска для железнодорожного сообщения “Ягодин” в с. Рымачи Любомльского района, требуя назначения местного, волынского, руководителя таможни через прозрачный конкурс и понятной организации работы.