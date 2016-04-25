На Волыни активисты, требующие смены руководства ГФС, разблокировали трассу "Киев-Ковель-Ягодин" (фото)

Как сообщил УНИАН один из организаторов акции, председатель волынской областной ОО "Волынские патриоты" Владимир Красуля, акция временно приостановлена из-за провокации, осуществленной неизвестными так называемыми "титушками". Активист объяснил, что группа "титушек" приехала под административное здание Волынской таможни в селе Рымачи, и пыталась прорваться в здание, повредив входную дверь.

"Цель 50 человек, которые около 15.00 приехали под админздание Волынской таможни, что в селе Рымачи, сорвать санкционированную акцию активистов в Старовойтовое возле таможенного поста "Ягодин" - им это удалось. Я думаю, это люди из тех, против кого мы митингуем. Они были в балаклавах и камуфляже", - отметил Красуля, заявив о непричастности активистов к указанной провокации.

По словам Красули, в настоящее время все участники акции протеста вблизи с. Старовойтовое разошлись.

В то же время, информацию о том, что с 15.00 движение по международной трассе "Киев-Ковель-Ягодин" восстановлено, корреспонденту УНИАН подтвердил руководитель сектора коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области Виктор Гомоль.

По его словам, около 200 участников акции протеста из с. Старовойтовое переместились в здание Волынской таможни в с. Рымачи и пытались ворваться в здание, повредив входную дверь.

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На месте происшествия работают правоохранители Любомльского отдела полиции.

Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

Как сообщал УНИАН, утром активисты заблокировали международную трассу "Киев-Ковель-Ягодин", требуя отставки главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

По данным сектора коммуникации ГУ Национальной полиции в Волынской области, акция санкционированная, она длится с 8:15 возле с. Старовойтовое, расположенного в 500 метрах от Международного пункта пропуска "Ягодин". Сначала в акции участвовало 50 человек, а по состоянию на 10:30 было больше 100 человек.

21 марта в Луцке представили нового и.о. начальника Волынской таможни Государственной фискальной службы Александра Шавлака, который был назначен 14 марта. До этого назначения, с июля 2015 года, он был начальником Черниговской таможни ГФС.

С начала апреля активисты неоднократно блокировали главный офис Волынской таможни ГФС и зоны таможенного контроля и оформления международного пункта пропуска для железнодорожного сообщения "Ягодин", что в с. Рымачи Любомльского района, требуя назначения местного, волынского, руководителя таможни через прозрачный конкурс и понятной организации работы.