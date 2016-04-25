Обвиняемый в государственной измене "азовец" Краснов перешел на сухую голодовку - СМИ

Об этом он заявил во время судебного заседания в понедельник, пишет Украинская правда.

"Последние дни воду не пью", - сообщил он.

"Я очень плохо себя чувствую, у меня давление, болит голова, зрение ухудшилось", - пояснил Краснов.

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Он уточнил, что не пьет воду 3-й день, а вообще голодает 13 дней.

Как отмечается, Шевченковский райсуд Киева дал разрешение на осмотр подозреваемого врачами. Потом перешел к рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении содержания Краснова под стражей.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Апелляционный суд Киева признал законным арест Краснова.

Заслушав решение суда, Краснов в знак протеста объявил голодовку