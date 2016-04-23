Правозащитники заявляют о незаконности назначения Карпюку и Клыху "дополнительных" защитников

Евромайдан SOS и Украинский Хельсинский союз по правам человека заявляют о незаконности решения Верховного Суда Чеченской Республики о назначении "дополнительных" защитников незаконно удерживаемым в России украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху против их воли и без согласования с их адвокатами – Мариной Дубровиной и Доккою Ицлаевым.

Об этом говорится в совместном заявлении Евромайдана SOS и Украинского Хельсинского союза по правам человека, обнародованном на сайте УХСПЧ.

Напоминается, что решение о назначении дополнительных адвокатов было принято 21 апреля 2016 года.

"Данное решение вынесено в конце судебного следствия, перед прениями сторон, которые назначены на 4 мая 2016 года, и не может быть оправдано необходимостью обеспечения права на защиту. Такое решение является циничным нарушением права на защиту обоих подсудимых, гарантированного Европейской конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, а также Уголовным процессуальным кодексом РФ и решением о "двойной защите" Совета Федеральной палаты адвокатов от 27 сентября 2013 года", - заявляют правозащитники.

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В Евромайдане SOS и УХСПЧ считают, что этот иезуитский ход имеет целью дискредитировать позицию защиты в глазах присяжных и перечеркнуть приложенные усилия относительно успешно опровергнутых обвинений в течение всего судебного процесса.

"Ведь, несмотря на все трудности и искусственно создаваемые препятствия, адвокаты Докка Ицлаев и Марина Дубровина сумели продемонстрировать суду присяжных невиновность своих подзащитных, а также несостоятельность обвинений, выдвинутых в их адрес. Этот, крайне сомнительный с правовой точки зрения, шаг суда может быть также призван в будущем скомпрометировать независимых адвокатов, которые взялись на свой страх и риск защищать граждан Украины в политически мотивированных процессах", - отмечается в заявлении.

По убеждению правозащитников, решение судьи Исмаилова о назначении "дополнительных" адвокатов является последней каплей в судебном и правовом произволе над Карпюком и Клыхом, которые уже в течение двух и полтора лет соответственно находятся в незаконном заключении в России, и их фундаментальные права постоянно грубо нарушаются.

Также в заявлении отмечается, что с началом рассмотрения дела в Верховном Суде Чеченской Республики список нарушений в отношении Карпюка и Клыха продолжает расти.

В Евромайдане SOS и УХСПЧ считают, что решение судьи Исмаилова о назначении "дополнительных" защитников без согласования с адвокатами по договору и без получения на это согласия обоих подсудимых является незаконным и требуют прекратить попытки ограничить право Карпюка и Клыха на эффективную правовую защиту, а также попытки дискредитировать их защитников по соглашению.

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Справка УНИАН. Украинцев Карпюка и Клыха обвиняют в "участии в банде", убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. Российское следствие утверждает, что Клых и Карпюк во времена Первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню, а Карпюк в конце 1994 и в начале 1995 года сам принимал в них участие.

По информации СМИ, российские спецслужбы похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, Клыха задержали в августе того же года в российском городе Орел. Оба отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признания были получены российским следствием под пытками.

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал граждан Украины Карпюка и Клыха политическими заключенными.