Адвокат Савченко сообщил о визите к ней "доктора Лизы", входящей в Совет по правам человека РФ

Об этом сообщил в своем "Твиттере" адвокат Савченко Николай Полозов.

"Сегодня "доктор Лиза" посетила Надежду Савченко. Напомню, год назад она же уговаривала Надежду признать вину. Что в этот раз - ещё неизвестно", - написал он.

При этом Полозов подчеркнул, что "в России Надежда Савченко не верит никому"

"Ни Глинке, ни Путину, ни их вбросам и разводкам", - добавил он.

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Глинка, ставшая известной как "доктор Лиза", является главой благотворительного фонда "Справедливая помощь", оказывающего материальную поддержку и предоставляющего врачебную помощь умирающим онкологическим больным, малообеспеченным больным неонкологического профиля, а также бездомным.

В октябре 2014 года она "как человек, регулярно бывающий в Донецке", заявляла, что не видела там никаких российских войск, а война на Донбассе является гражданской между "ополчением" и украинскими войсками.

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