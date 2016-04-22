Следствие против полицейского Олейника, убившего подростка во время преследования BMW, решили продолжить

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Киева, по делу назначено большое количество экспертиз, выводы по которым займут много времени, в частности, баллистической, поскольку по автомобилю-нарушителю было произведено много выстрелов из пистолетов, принадлежавших различным полицейским.

Также прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении Олейнику меры пресечения - домашний арест.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом автомобиле. Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования производства, а одному из них - Олейнику - предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве. Печерский районный суд Киева арестовал его на два месяца. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал арест патрульного «попыткой дискредитации полиции».

1 марта Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения водителю BMW Ростиславу Храпачевскому - его отпустили под личные обязательства.