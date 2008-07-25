На российских фондовых биржах - грандиозный обвал

Сегодня на российских торговых площадках уже сразу после их открытия произошло мощнейшее обрушение котировок. По состоянию на 11:00 по московскому времени индекс ММВБ снизился на 4,31% до 1505,76 пункта, индекс РТС - на 3,5% до 1994,35 пункта (к 11:25 мск индекс ММВБ упал уже на 5% - до 1494 пунктов).

Как сообщают российские деловые издания 25.07.2008 , среди лидеров падения акции угольных и металлургических компаний: Белон (-10%), Распадская (-9%), Северсталь (-5,7%), НЛМК (-5%). Дешевеют акции компаний нефтегазового сектора: Сургутнефтегаз (-4,7%), ГАЗПРОМ (-4,6%), Роснефть (-4,6%), ЛУКОЙЛ (-4,2%). Падение происходит в банковском секторе, который в последние дни выглядел лучше рынка: Сбербанк (-4,5%), ВТБ (-4%).

Обвал российского рынка акций на открытии случился на негативном внешнем фоне и опасений по поводу ситуации, сложившейся вокруг компании "Мечел". Напомним, накануне премьер-министр РФ Владимир Путин обвинилметаллургическую компании "Мечел" в занижении экспортных цен на коксующийся уголь, что обрушило котировки ADR компании на 37%. А это, в свою очередь, вызвало вчера снижение котировок других представителей черной металлургии РФ на более чем 4%. В частности, на момент закрытия 24 июля Лондонской фондовой биржи, где торгуются акции многих российских меткомпаний, GDR группы Evraz подешевели на 4,2%, ОАО "Северсталь" - на 6,0%, ОАО "НЛМК" - на 6,9%, ОАО "ММК" - на 5,7%.

Юрий Глухов для УНИАН