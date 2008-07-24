Путин одной репликой обрушил акции российских металлургических компаний

Падение акций ведущей российской горно-металлургической компании ОАО "Мечел", гендиректора и основного акционера которой Игоря Зюзина раскритиковал утром премьер-министр России Владимир Путин, повлекло снижение котировок других представителей черной металлургии РФ на более чем 4%.

На момент закрытия Лондонской фондовой биржи, где торгуются акции многих российских меткомпаний, GDR группы Evraz подешевели на 4,2%, ОАО "Северсталь" - на 6,0%, ОАО "НЛМК" - на 6,9%, ОАО "ММК" - на 5,7%.

Падение акций "Мечела" на Нью-Йоркской фондовой бирже составило около 32%.

В четверг Путин на совещании по металлургии в Нижнем Новгороде выразил недовольство сбытовой политикой "Мечела", сообщив, что компания в первом квартале 2008 года продавала сырье за границу по ценам вдвое ниже внутренних. Премьер предложил Федеральной антимонопольной службе и Следственному комитету при прокуратуре РФ обратить внимание на деятельность "Мечела".

Зюзин был приглашен на совещание, но из-за болезни не смог на нем присутствовать. Путин заочно предупредил главу "Мечела", что "ему нужно как можно скорее выздороветь, иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы".