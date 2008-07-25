В центре Одессы шквальный ветер и ливень повалили свыше 100 деревьев
Повреждены некоторые участки газопровода
Одесса. 25 июля. УНИАН. В Одессе вследствие шквального ветра и ливня с градом, обрушившихся ночью на городские кварталы, на улицах и в скверах повалено свыше 100 деревьев.
Об этом сообщили УНИАН в городской службе оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.
Некоторые из деревьев оборвали провода, повалили столбы сети энергоснабжения.
Особенно пострадали, по словам дежурного горслужбы, центральные улицы города – от вокзала до Дерибасовской. С утра спасатели распиливают стволы и ветки на Троицкой, Успенской, Бунина, Большой Арнаутской и других улицах.
Без света остается ряд домов в центре Одессы и на жилмассиве Котовского, в частном секторе повреждены некоторые участки газопровода.
Бригады работников МЧС ликвидируют последствия стихии.