В России завершается судебное следствие по делу украинцев Карпюка и Клиха

Об этом написал на странице в соцсети журналист Антон Наумлюк. Судья Вахид Исмаилов в очередной раз отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного преследования украинцев по ст. 209 Уголовного кодекса РФ ("бандитизм") за истечением срока давности.

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Такое ходатайство адвокаты подавали и раньше, но судья отказал. Судья назначил двух дополнительных защитников по назначению. "Судья посчитав все замечания, которые он нам сделал и со ссылкой на то, что мы якобы срываем процессы и нарушаем порядок в судебном заседании своим решением назначил двух адвокатов по назначению Карпюку и Клиху. Мы возражали, но нас не услышали", - рассказала адвокат Марина Дубровина.

"Через две недели завершится и эта странное и очень важное дело", - написал журналист.

Напомним,Николая Карпюка и Станислава Клиха судят в Чечне по обвинению в том, что они якобы воевали там 20 лет назад.