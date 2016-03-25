Свидетелей по делу заключенных украинцев Карпюка и Клыха пытались задержать в Чечне

После заседания суда по делу Николая Карпюка и Станислава Клыха свидетели «были срочно вывезены за пределы России», сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на украинского консула Александра Гончарова.

Свидетели по делу Клыха и Карпюка рассказали суду об их алиби. В ходе заседания были допрошены их родственники, а также украинская правозащитница и журналистка, сотрудница Центра гражданских свобод Мария Томак. По ее словам, в 1994–1995 годах «Карпюк ухаживал за больной матерью», а Клых «учился в Киевском национальном университете».

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По словам адвоката, приехавших из Украины свидетелей он размещал в своей квартире. «Полагая, что возможны всякие провокации, я поселил их у себя. Но, незадолго до начала заседания суда, ко мне домой пришли сотрудники миграционной службы. Они попытались задержать свидетелей, так как они не зарегистрировались по месту нахождения», — рассказал «Кавказскому узлу» адвокат.

Ицлаев отметил, что ему «пришлось объяснять сотрудникам миграционной службы, что у приехавших из Украины граждан есть повестки в суд. Если бы мы не убедили работников миграционной службы, то, полагаю, свидетели бы не смогли сегодня дать показания в суде».

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«Самое главное — это то, что мы допросили тех, кто приехал из Украины. Но это лишь малая часть свидетелей. Их очень много, но они боятся приезжать в Чечню. Я два раза заявлял ходатайства, чтобы суд направил поручение о допросе свидетелей на Украине. Но суд отказал в удовлетворении ходатайств. Право на допрос свидетелей позволяет рассчитывать на справедливое судебное разбирательство. Но суд фактически нас лишил этого права», — считает он.