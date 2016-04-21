Хакеры взломали сайт горсовета Черноморска и угрожали украинцам

Как передает корреспондент УНИАН, утром при заходе на страницу сайта появлялось изображение маски Гая Фокса (или так называемая маска Анонимуса), а также надпись на английском языке: "Народ Украины! Это только начало. Перестаньте бороться за возвращение Крыма. Он больше не ваш. Мы анонимусы, нас легион. Мы не простили. Мы не забыли. Ждите нас".

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Как сообщили УНИАН в мэрии Черноморска, сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий взлома и восстановлением работы сайта. На момент написания новости сайт уже не работает.