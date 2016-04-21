Хакеры взломали сайт горсовета Черноморска и угрожали украинцам
16:09, 21 апреля 2016Общество
1257 0
Неизвестные злоумышленники взломали официальный сайт Черноморского городского совета (бывший Ильичевск Одесской области), выложив на электронной странице заявление с угрозами в адрес украинского народа.
Черноморск / facebook.com/groups/817925241615951
Как передает корреспондент УНИАН, утром при заходе на страницу сайта появлялось изображение маски Гая Фокса (или так называемая маска Анонимуса), а также надпись на английском языке: "Народ Украины! Это только начало. Перестаньте бороться за возвращение Крыма. Он больше не ваш. Мы анонимусы, нас легион. Мы не простили. Мы не забыли. Ждите нас".
Читайте такжеУкраинский хакер похитил пароли с более чем 13 тысяч компьютеров – американские прокуроры
Хакеры взломали сайт горсовета Черноморская / odesa.depo.ua
Как сообщили УНИАН в мэрии Черноморска, сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий взлома и восстановлением работы сайта. На момент написания новости сайт уже не работает.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter