Непогода оставила без света 177 населенных пунктов Украины

Сегодня ночью в результате сильного дождя и порывов ветра до 20 м/с и из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в шести областях Украины было обесточено 177 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, во Львовской области обесточено 70 н.п., в Черновицкой - 60 н.п., в Тернопольской - 15 н.п., в Одесской - 12 н.п., в Хмельницкой - 13 н.п., в Николаевской - 4 н.п. и в Волынской -3 н.п.

В работах по возобновлению электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.