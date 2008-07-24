Милиция в Киеве проверяет «подучетный криминалитет» и владельцев оружия

В дни празднования 1020-летия крещения Киевской Руси 25-27 июля общественный порядок в столице будут поддерживать 6200 сотрудников киевской милиции. Кроме того, предусмотрены соответствующие резервы МВД из регионов.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киев Владимир ПОЛИЩУК.

При этом он отметил, что 26 июля – в день проведения основных мероприятий по празднованию – службу будут нести 2,5 тыс. работников киевской милиции.

Для руководства силами и средствами столичной милиции для охраны общественного порядка во время празднования уже создан оперативный штаб, будет обеспечено взаимодействие всех правоохранительных органов.

По словам В.ПОЛИЩУКА, сейчас продолжается работа по обследованию дворов, крыш, подвалов и подъездов по линии следования делегаций и на местах проведения самих торжеств. Также проверяется «подучетный криминалитет» и владельцы оружия.

Параллельно обследуются дороги, улицы и мосты («Южный» и «Патона»), по которым проследуют участники мероприятий.

В.ПОЛИЩУК напомнил о просьбе киевской ГАИ отказаться от въезда на автомобилях в центр города во время торжеств 25-27 июля, а также отметил существующую договоренность с киевской властью об эвакуации неправильно припаркованных машин в местах проведения мероприятий.

Также В.ПОЛИЩУК сообщил, что милицейские патрули уже несут службу в местах, где пройдут основные торжества, работают наряды милиции, созданы дополнительные оперативно-следственные группы. Кроме того, проводится инструктаж с личным составом относительно поведения и общения с участниками мероприятий, а также оказания им помощи.

Ожидается, что в дни празднования в столицу из регионов прибудут более 20 тыс. человек, нести службу на дорогах будут 680 работников ГАИ, которые, в том числе, будут сопровождать к местам стоянок более чем 400 больших автобусов и более 50 микроавтобусов.

Всего, по прогнозам столичной милиции, в праздничных мероприятиях будут участвовать около 60 тыс. человек.

В то же время, подчеркнул В.ПОЛИЩУК, задействование такого большого количества сотрудников МВД на торжествах не должно повлиять на текущую работу милиции.

Как сообщал УНИАН, 25-27 июля в Киеве пройдет празднование 1020-летия Крещения Киевской Руси. 25 июля ожидается приезд в Украину Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМЕЯ І, других делегаций.