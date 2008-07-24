С 5 августа горячую воду отключат в шести районах Киева

С 5 августа 2008 г. в Киеве будет проводиться испытание тепловых сетей ТЭЦ-5, из-за чего будет прекращено горячее водоснабжение части домов в шести районах города.

Как сообщает пресс-служба АЭК “Киевэнерго”, с 5 до 19 августа без горячей воды будут жители части Голосеевского, Печерского и Дарницкого районов (жилые массивы Теремки-1, Теремки-2, Демеевка (частично), Саперная Слободка, Позняки, Осокорки). Кроме того, с 5 до 26 августа горячее водоснабжение будет прекращено на жилом массиве Нивки.

По данным “Киевэнерго”, зоны, где будут проводиться испытательные работы на тепловых сетях, размещены в пределах улиц в Дарницком районе: Ревуцкого, Вишняковской, Крушельницкой, Гмыри, проспекта Бажана, Днепровской набережной, улицы Ахматовой, проспекта Григоренко, улиц Драгоманова, Пчилки. В Голосеевском районе: улицы Саперно-Слободской, проспекта Науки, улицы Голосеевской, Голосеевского проспекта, улиц Героев Обороны, Потехина, Заболотного, Лятошинского, Крейсера “Авроры”, Якубовского, Ломоносова, Васильковской, Стельмаха, Кустанайской, Кустанайского переулка, Краснозвездного проспекта (частично), улиц Кировоградской, Фрометовской, Ямской, Федорова, Димитрова, Антоновича, Физкультуры, Большой Васильковской. В Печерском районе: улиц Большой Васильковской, Димитрова, Анри Барбюса, Лабораторного переулка, улиц Летней, Щорса, Предславинской, Лумумбы, Ковпака, Кудри, Чешской, Менделеева, Филатова, бульвара Дружбы народов. В районе Нивок: улиц Академика Туполева, Стеценко, Маршала Гречко, Котовского, Тираспольской Саратовской, Салютной, Бауманской, Черкасской, Толбухина, Калиновой, переулка Баумана, улиц Уссурийской, Цюрупинской, Бабушкина, Щербакова, проспекта Победы.

В случае возникновения повреждений тепловых сетей подача горячей воды будет задерживаться на время, необходимое для их ремонта, о чем “Киевэнерго” дополнительно уведомит жилищно-эксплуатационные организации.

В случае выявления мест повреждения теплосети просьба сообщать по телефонам: Дарницкий район - 566-13-48, 570-33-04; Голосеевский район (Теремки-1, Теремки-2, Демеевка ) - 249-47-29, 529-88-75; Печерский, Голосеевский районы - 528-11-69, 272-23-73, 529-88-75; Святошинский, Шевченковский районы – 272-23-73, 497-60-72; Подольский район – 425-19-98, 497-60-72. Справки по телефону информационно-справочной службы АК „Киевэнерго” - 088.