Глава Минфина Данилюк прокомментировал заявления о его связи с лондонскими компаниями

Новоназначенный министр финансов Украины Александр Данилюк с момента перехода на госслужбу не получал дохода от бизнеса заграницей. Об этом заявил в интервью ZN.UA.

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"Мне что предъявляют? Коррупцию. Ирония этой ситуации в том, что я много занимался антикоррупционной борьбой, готовя в том числе и закон о НАБУ для подачи президенту. Так вот, главное в борьбе с коррупцией — понять, в чем была выгода. У меня выгоды в этой ситуации не было, и на госслужбе я ее не ищу. Коррупция — это злоупотребление служебным положением для получения прибыли. В данном случае это совсем не про меня. Просто так исторически сложилось, что я руководил этими компаниями. После 2010 г. я приехал в Украину и ими вообще не занимался. Я из них вышел. Совмещать мою работу здесь и там было", - пояснил Данилюк.

При этом министр подчеркивает, что заявления об увольнении он написал еще в 2010 году, но должного внимания формальностям не уделил.

"И из-за сформировавшейся здесь загрузки никак не мог заняться этим вопросом. А с ним были определенные сложности, связанные с юридическими нюансами, партнерами, определенным регулированием. Компанией я не занимался и дохода там никакого не получал, хотя номинально там числился. Считается ли это нарушением? Не думаю. Проверить этот вопрос имеет полное право НАБУ. Но если перевесит другая точка зрения, для меня не проблема уйти с должности главы Минфина", - заявляет министр.

Как сообщалось, перед назначением Данилюка главой Минфина в СМИ обсуждалась информация, что работая на госдолжностях в Украине, действующий министр до последнего времени оставался директором лондонских компаний Rurik Real Estate Investment и CEE Investment&Advisory LLP, причем обе структуры зарегистрированы по тому же адресу. При этом сам Александр Данилюк утверждает, что не занимается бизнесом с 2010 года.