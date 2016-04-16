На пунктах пропуска в зоне АТО сохраняются очереди из сотен автомобилей

В зоне проведения Антитеррористической операции увеличился поток транспорта и пассажиров через пункты въезда-выезда на линии разграничения.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки на линии разграничения наблюдалось увеличение пассажиро-транспортного потока почти на всех контрольных пунктах въезда-выезда.

Всего через КПВВ вчера проследовало такое количество людей и транспортных средств: «Зайцево» – 8107 человек и 1490 транспортных средств; «Марьинка» – 6190 человек и 1634 транспортных средства; «Новотроицкое» – 6694 человека и 1706 транспортных средств; «Гнутово» – 3392 человека и 827 транспортных средств.

Читайте такжеСутки в зоне АТО: боевики более 60 раз обстреляли украинских военных

Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ «Зайцево» на въезд и выезд направлялось по 150 автомобилей. В «Марьинке» въезда ожидало 150 автомобилей и 250 транспортных средств направлялось на выезд. Через контрольный пункт «Новотроицкое» въезда ожидает 50 транспортных средств и 30 - выезда. В «Гнутово» очередей не было.