На Ровенщине продавщица шваброй прогнала вооруженного грабителя

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникаций главного управления Национальной полиции, 14 апреля злоумышленники украли из местного супермаркета пневматическое и холодное оружие, а также другие товары на сумму почти 30 тыс. грн.

Во время расследования один из задержанных, 17-летний парень, также признался, что 12 апреля совершил попытку вооруженного ограбления. Около 21:00 часа он в балаклаве и с пневматическим пистолетом зашел в магазин на ул. Городище. Продавщица в то время находилась в помещении сама и мыла пол. Злоумышленник, угрожая женщине оружием, начал требовать деньги. Она не растерялась и ударила его шваброй, после чего тот убежал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), что предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.

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