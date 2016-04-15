В оккупированном Севастополе после скандала с искажением гимна РФ уволили звукорежиссера

Как сообщает Крым.Реалии,ответственными за выведение информации на экран были представитель общественно-экспертного совета и звукорежиссер.

Первому сделали выговор, а звукорежиссера уволили «по статье».

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В СМИ и социальных сетях появился текст, который, предположительно, показали на открытии "губернаторского совета" оккупированного Севастополя. Первые строки в нем следующие: «Россия - безумная наша держава, Россия - покорная наша страна».

Так называемый губернатор Севастополя Сергей Меняйло заявил, что силовики проводят проверку того, как был подменен гимн России.

В России предусмотрена уголовная ответственность только за надругательство над государственными флагом и гербом. За надругательство над гимном применяется административное наказание. После случившегося в Севастополе в Госдуме России предлагают ввести уголовную ответственность и за оскорбление российского гимна.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».