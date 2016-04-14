Украинские медики заявили о катастрофическом положении со здоровьем людей в селах

К такому выводу пришли участники собрания, организованного Аграрной партией.

Люди в селах живут в среднем на 3 года меньше, чем в городах - только из-за невозможности вовремя получить неотложную медицинскую помощь. Как отметили участники собрания, реформу медицины нужно начинать с восстановления качественного первичного медицинского звена.

«Я много езжу по Украине, и один из главных вопросов, с которыми обращаются люди - это медицинское обеспечение. Сегодня молодых врачей невозможно заставить идти работать в село. Для улучшения оказания медицинских услуг мы создали при Аграрной партии Общественный совет по вопросам здравоохранения, в который вошли по 2 врача из разных областей, которые хорошо знают проблемы своих регионов, готовы подавать свои предложения и уже сейчас внедрять различные проекты», - рассказал лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик.

Как сообщалось ранее, в Хмельницкой области осенью был проведен крупнейший в Украине кардиоскрининг - обследовали 22,5 тысячи человек в 565 населенных пунктах. 82% обследованных имеют повышенное артериальное давление, это гипертония или пред-гипертония; у 67% обследованных - избыточная масса тела, у 16% - сахар в крови не в норме.

«Результаты исследований свидетельствуют о том, что одной из наших задач должна быть также пропаганда здорового образа жизни. В 60-х годах в США просто употребление апельсинового сока уменьшило риск онкозаболеваний на 7%. Это была государственная политика. Аграрная партия должна пропагандировать здоровый образ жизни, объяснять людям, что предотвратить легче, чем потом лечить», - отметил Василий Люлюк, директор департамента медицины Первого национального аграрного кооператива.

К следующему заседанию участники собрания договорились дать конкретные предложения, которые можно воплотить в жизнь в разных регионах уже сейчас, при содействии Аграрной партии Украины.