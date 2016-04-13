Германия дала России время до завтра, чтобы определиться с допуском немецких врачей к Савченко

Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер, передает Deutsche welle.

"Мы ждем до завтра согласия российского правительства", - сказал Шефер.

При этом он отметил, что Германия продолжает настаивать на освобождении Савченко.

"Мы (...) уже неоднократно указывали на то, что освобождение госпожи Савченко по гуманитарным соображениям было бы правильным решением. И к этому мы и в дальнейшем будем призывать", - сказал представитель немецкого внешнеполитического ведомства.

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Как сообщал УНИАН, сегодня адвокат Савченко Илья Новиков сообщил, что после проведенной в воскресенье капельницы его подзащитная чувствует себя лучше и отказывается от больницы.

Савченко объявила сухую голодовку с 6 апреля после того, как вступил в силу незаконный приговор российского суда в отношении нее. Российский суд приговорил ее к 22 годам колонии якобы за убийство двух российских журналистов.

Вскоре после начала голодовки состояние Савченко начало ухудшаться, однако она не доверяла российским врачам. При этом она неоднократно требовала медицинского обследования независимой комиссией медиков из Украины или из Германии, которые предложили свою помощь.