Музей народной архитектуры и быта получил статус

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО Указом №644/2008 от 21 июля предоставил государственному учреждению «Музей народной архитектуры и быта Украины Национальной академии наук Украины» статус национального.

Текст соответствующего Указа размещен на официальном сайте главы государства.

Президент мотивирует свое решение общегосударственным и международным значением деятельности Музея народной архитектуры и быта, а также его весомым вкладом в дело сохранения, исследования и популяризации народной культуры всех историко-этнографических регионов Украины.

В дальнейшем «Музей народной архитектуры и быта Украины Национальной академии наук Украины» будет именоваться Национальным музеем народной архитектуры и быта Украины.

Справка УНИАН. Музей народной архитектуры и быта основан в поселке Пирогово под Киевом в 1969 году. На площади свыше 150 гектаров разместились почти триста экспонатов архитектуры. Первых посетителей музей принял в 1976 году.

Музей народной архитектуры и быта является архитектурно-ландшафтным комплексом под открытым небом, где представлены все историко-этнографические районы Украины.

Экспонаты, представленные в музее знакомят посетителей с архитектурой украинских сел, крестьянским бытом и народным творчеством украинцев. В музее собрана огромная коллекция народной одежды, мебели, деревянной и глиняной посуды, мужской и женской одежды, одна из лучших коллекций народных музыкальных инструментов.