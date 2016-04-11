На Майдане Незалежности в Киеве образовали "живую" карту Украины (фото)

17:35, 11 апреля 2016
Общество
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На Майдане Независимости в Киеве люди образовали "живую" карту Украины для съемки социального ролика.

На Майдане Незалежности в Киеве люди образовали

Как отмечает Первый национальный в своем сюжете, около ста человек выстроились по контурам границ возле стелы Независимости для съемки социального ролика.

Акция прошла в рамках съемки социального ролика / фото УНИАН

По словам организаторов акции из "Института "Республика", такое действо является символом единения украинцев и помощи друг другу. Для них это уже второй подобный ролик. Первый их ролик о том, как люди помогают друг другу делать добрые дела, набрал более миллиона просмотров.

При этом в съемках приняли участие преимущественно простые прохожие.

В зйомках взяли участь переважно люди з вулиіці / фото УНІАН

Свой второй ролик организаторы обещают показать уже через неделю.

В акції взяли участь близько сотні людей / фото УНІАН

Как сообщал УНИАН, в начале апреля накануне референдума в Нидерландах украинцы преодолели 65 километров между Гаагой и Амстердамом, чтобы призвать голландцев поддержать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

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