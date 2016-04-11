На Майдане Незалежности в Киеве образовали "живую" карту Украины (фото)

Как отмечает Первый национальный в своем сюжете, около ста человек выстроились по контурам границ возле стелы Независимости для съемки социального ролика.

По словам организаторов акции из "Института "Республика", такое действо является символом единения украинцев и помощи друг другу. Для них это уже второй подобный ролик. Первый их ролик о том, как люди помогают друг другу делать добрые дела, набрал более миллиона просмотров.

При этом в съемках приняли участие преимущественно простые прохожие.

Свой второй ролик организаторы обещают показать уже через неделю.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля накануне референдума в Нидерландах украинцы преодолели 65 километров между Гаагой и Амстердамом, чтобы призвать голландцев поддержать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.