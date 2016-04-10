Спецслужбы Франции за 5 месяцев до ноябрьских терактов знали об их подготовке - СМИ

Французские спецслужбы за 141 день до терактов в ноябре 2015 года получили информацию об их подготовке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Journal du dimanche.

По ее данным, в июне 2015 года сотрудники спецслужб допросили французского гражданина по имени Николя, участвовавшего в Сирии в боевых действиях на стороне исламистов.

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"Этот 31-летний француз провел 16 месяцев в Ракке и Эль-Фаллудже, а затем перебрался в Турцию и сдался властям, заявив, что разочаровался в идеях радикального ислама. Его передали французским властям. На допросе в Главном управлении внутренней безопасности Николя сообщил, что ему известно о подготовке крупного терракта во Франции", - отметила газета.

По словам Николя, главным организатором теракта должен был стать Абдельхамид Абаауд - его впоследствии застрелила полиция при штурме квартиры в парижском пригороде Сен-Дени. Абаауд, как отметил француз, был агентом "спецслужбы" террористической группировки "Исламское государство", задача которой состояла в том, чтобы "выявлять шпионов в рядах организации в Сирии и Ираке и проводить внешние операции, в частности, теракты в Европе и, возможно, в Саудовской Аравии", сообщила газета.

Как пояснил Николя, боевики ИГ во Франции и Бельгии готовили для Абаауда планы совершения различных терактов. Он их предварительно оценивал, а затем отправлял двум своим руководителям - тунисцам. Эти планы изучал также так называемый представитель ИГ Абу Мухаммад аль-Аднани, перешедший в ИГ из "Аль-Каиды", в которой он находился в течение 10 лет. Николя сообщил, что организаторы терактов в Европе получат от ИГ по 50 тыс. евро.

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Французские спецслужбы повторно допросили Николя лишь 19 ноября, через шесть дней после терактов в Париже, в результате которых погибли 130 человек, отмечает газета.

"В настоящее время за причастность к ИГ он содержится в тюрьме под Парижем и находится под следствием по обвинению в участии в террористической группировке", - сообщает Le Journal.