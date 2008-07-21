Программа празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси

25 июля, пятница

10.00 - президент Ющенко и Блаженнейший митрополит Владимир встретят Вселенского патриарха Варфоломея в аэропорту Борисполь.

10.30 - патриарх Варфоломей прибудет в Лавру, где у святых врат почетного гостя встретят архиереи и духовенство. Вслед за этим на площади перед Успенским собором (а если случится дождь, то в Трапезном храме Лавры) совершат краткий молебен.

11.00 - патриарх Варфоломей возложит цветы к одному из самых чтимых памятников религиозного значения. Рассматривается несколько вариантов: памятник Андрею Первозванному, Аскольдова могила, памятник княгине Ольге и святителям Кириллу и Мефодию, а также памятник князю Владимиру.

26 июля, суббота

11.00 - 12.00 - в «Софии Киевской» митрополит Владимир и патриарх Варфоломей освятят восстановленные Царские врата и благословят установление новых колоколов.

12.00 - 14.00 - на Софийской площади ожидается обращение президента Виктора Ющенко к народу. Произнесут речь патриарх Варфоломей и митрополит Владимир.

14.30 - 15.30 - в Украинском доме презентуют юбилейные монеты и погасят почтовые марки, выпущенные к 1020-летию Крещения Руси. Примут участие патриарх Варфоломей и митрополит Владимир.

15.00 - в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь митрополит Владимир и представитель Секретариата президента встретят Патриарха Московского и всея Руси Алексия.

16.00 - всенощное бдение на площади перед Успенским собором в Лавре.

17.00 - Блаженнейший митрополит Владимир лично встретит патриарха Алексия у святых врат Лавры. После чего на автомобилях они подъедут к Ближним пещерам и приложатся к мощам преподобных Печерских, которые там покоятся. Вслед за этим патриарх посетит Киевскую духовную академию, где получит диплом почетного доктора КДА.

17.00 - концерт с участием Юрия Шевчука, посвященный Дню Крещения Руси, на Майдане Незалежности.

19.00 - 21.00 - торжественный прием в «Софии Киевской». Встретятся патриархи Варфоломей и Алексий.

27 июля, воскресенье

8.30 - литургия на Владимирской горке. Встреча святейших патриархов.

11.30 - 12.00 - крестный ход с Владимирской горки в Лавру, который начнет Алексий ІІ. Однако в саму Лавру он не пойдет, а возложит цветы к памятнику жертвам Голодомора.

Вечером этого же дня Вселенский патриарх Варфоломей покинет Киев.

28 июля, понедельник (день памяти святого равноапостольного князя Владимира)

9.45 - встреча у святых врат Лавры Московского патриарха Алексия и президента Украины Виктора Ющенко.

10.00 - божественная литургия на площади перед Успенским собором в Лавре. По окончании литургии приветственное слово патриарха и митрополита Владимира.

12.30 - открытие выставки в Благовещенском храме.

13.30 - начало крестного хода с мощами святого князя Владимира из Верхней лавры к Дальним пещерам.

Патриарх Алексий и митрополит Владимир отправятся в резиденцию митрополита, а оттуда к 49-му корпусу Лавры, с балкона которого благословят народ, и направятся на обед в братскую трапезную.

16.30 - во Дворце «Украина» выступят митрополит Владимир, патриарх Алексий и президент Ющенко. Пройдет праздничный концерт.

На следующий день патриарх Алексий отбудет в Донецк.

Комсомольская правда в Украине