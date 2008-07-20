8 женщин и учитель музыки приговорены к смерти за незаконный секс
Иран отвечает: на себя посмотрите
Суд Ирана приговорил к побиению камнями до смерти осужденных за преступления сексуального характера женщин и мужчину, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на воскресное заявление адвокатов осужденных.
Восемь женщин в возрасте от 27 до 43 лет обвинялись в проституции, инцесте и прелюбодеянии. 50-летний мужчина, учитель музыки, приговорен к смерти за незаконное занятие сексом с учеником.
Адвокаты осужденных заявили на пресс-конференции, что намерены добиваться пересмотра смертных приговоров, которые согласно закону могут быть приведены в исполнение в любое время.
Последний раз суд Ирана санкционировал побиение камнями до смерти одного преступника год назад. Это вызвало критику различных правозащитных групп, Евросоюза и высокопоставленных представителей ООН.
Иран в ответ указывал на беззакония на Западе, в частности, на ситуацию с заключенными на американской базе в Гуантанамо, отмечает агентство.