8 женщин и учитель музыки приговорены к смерти за незаконный секс

Суд Ирана приговорил к побиению камнями до смерти осужденных за преступления сексуального характера женщин и мужчину, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на воскресное заявление адвокатов осужденных.

Восемь женщин в возрасте от 27 до 43 лет обвинялись в проституции, инцесте и прелюбодеянии. 50-летний мужчина, учитель музыки, приговорен к смерти за незаконное занятие сексом с учеником.

Адвокаты осужденных заявили на пресс-конференции, что намерены добиваться пересмотра смертных приговоров, которые согласно закону могут быть приведены в исполнение в любое время.

Последний раз суд Ирана санкционировал побиение камнями до смерти одного преступника год назад. Это вызвало критику различных правозащитных групп, Евросоюза и высокопоставленных представителей ООН.

Иран в ответ указывал на беззакония на Западе, в частности, на ситуацию с заключенными на американской базе в Гуантанамо, отмечает агентство.