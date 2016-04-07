Завтра Украина будет самой теплой страной в Европе: температура достигнет +27°

8 апреля погоду Украины будут определять южный ветер и область высокого атмосферного давления. Воздух южного происхождения сделает Украину самой теплой в Европе, днем ​​ожидается до +20+27 градусов. Будет преобладать сухая погода, лишь в западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщает Opogode.ua.

В западной части местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​20-25, на Закарпатье до 27 градусов тепла.

В северных областях - сухая теплая погода. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​20-25 градусов тепла.

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В восточных областях дождей не ожидается. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем ​​20-25 градусов тепла.

В центральной части будет господствовать сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​20-26 градусов тепла.

В южной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​20-25 градусов тепла, на побережье морей 17-22 градусов тепла.

В Киеве 8 апреля дождей не ожидается. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем ​​22-24 градуса тепла.