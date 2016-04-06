Под Черновцами лица на авто "с номерами "Правого сектора" с оружием напали на депутата поссовета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге начальник следственного управления Главного управления полиции в Черновицкой области Сергей Гордаш.

По его словам, автомобиль марки "Урал" под управлением депутата поссовета остановили лица, которые двигались на автомобиле "с номерными знаками "ДУК Правый сектор".

"60-летний местный житель перевозил лесодревесину на грузовом автомобиле по улице Небесной Сотни районного центра. Дорогу ему перекрыли два автомобиля, из которых вышли общественные активисты. Один из них, 45-летний житель Глыбокой открыл дверцу грузового автомобиля и рукояткой пистолета нанес водителю удар по голове. Во время удара был осуществлен неконтролируемый выстрел из этого же оружия у другого активиста, 32-летнего черновчанина. В результате активист получил телесное повреждение в виде огнестрельного ранения лица", - сообщил Гордаш.

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После этого участники инцидента покинули место происшествия. По состоянию на сейчас ни одного из участников инцидента полиция не задержала. Одновременно лицо, получившее телесное повреждение, было госпитализировано, однако в больнице мужчина свои данные называть отказался.

"В настоящее время его местонахождение неизвестно", - добавил Гордаш.

Правоохранитель отметил, что древесина, которую перевозили на грузовике, имеет законное происхождение, что подтверждается соответствующими документами, и ее планировали направить на деревообрабатывающее предприятие. При этом лица, которые осуществили нападение, имели целью проверить происхождение древесины и наличие документов на нее.

"Но проверку пытались провести немного негуманным способом – с оружием, выстрелами, с нанесением телесных повреждений", - добавил полицейский.

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Одновременно Гордаш заявил, что этот факт не имеет никакой политической подоплеки.

На месте происшествия правоохранители изъяли гильзы от пистолета неустановленного образца.

По данному факту начато уголовное производство, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство). Санкция данной статьи, предусматривает заключение сроком до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщает пресс-служба Черновицкой областной организации ВО "Свобода", нападение на депутата произошло 5 апреля после обеда, когда мужчина возвращался на лесовозе к месту работы.

"Бандиты угрожали огнестрельным оружием. Далее ударили несколько раз в лицо и начали стрельбу. Вследствие этого бандитизма "свободовец" не пострадал, однако пуля отрекошетила и попала в одного из нападавших. Сейчас он находится в больнице", - сообщил заместитель председателя Черновицкого областного совета, "свободовец" Виталий Мельничук.

Отметим, что согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, Лопуляк избирался в Глыбокский поссовет как беспартийный самовыдвиженец.